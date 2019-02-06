الان تتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: قناة الجزيرة تقود حملة أكاذيب وتضليل ضد قواتنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن قناة الجزيرة القطرية تقود حملة أكاذيب وتضليل ضد قوات الجيش الليبي.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن جماعة الإخوان وقطر يسعون إلى إنشاء دويلة متطرفة في جنوب ليبيا.
وأفاد بأن قوات الجيش الليبي وصلت إلى حقل الشرارة بدون قتال لمنع سيطرة الإرهابيين عليه، وأصبحت على مشارف مرزق وهي ماضية في مطاردة الإرهابيين.
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