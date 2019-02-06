الان تتابع الجيش الليبي يسيطر على أكبر حقل نفط في البلاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

نجح الجيش الليبي، في بسط سيطرته على بلدة مرزق جنوبي ليبيا، وحقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، وفق ما أعلنت مصادر ليبية، اليوم الأربعاء.

وحسب المصادر، تواصل الكتيبة 30 التابعة لطرابلس، سيطرتها على حقل الشرارة النفطي الليبي.