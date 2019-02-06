شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني بانتظار «توبة» واشنطن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران)بكلمات أثارت السخرية، أبدى رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، استعداده لقبول «توبة» الولايات المتحدة، بغرض إقامة «علاقات ودية» معها.
وقال في خطاب أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة طهران، اليوم (الأربعاء)،: «حتى مع أميركا إذا تابت (..) واعتذرت عن تدخلاتها السابقة في إيران وابدت استعدادها للاعتراف بعظمة ورِفعة الأمة الإيرانية وثورتها العظيمة (..) نحن دائماً على استعداد لقبول (..) توبتها، بصرف النظر عن كل الظلم الذي تسببت فيه لنا لسنوات».
يذكر أن مطالبة أمريكا «الشيطان الاكبر» (بحسب الخطاب الإيراني) بالتوبة ليست بالأمر الجديد في إيران، حيث تم التعبير عن ذلك في عام 1979 بعد أن تم احتجاز موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية كرهائن، لمدة 444 يوماً، قبل أن تقطع طهران وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1980.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني بانتظار «توبة» واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.