شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات دولية تصل إلى مخيم الركبان السوري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (عمّان)قالت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن أكبر قافلة مساعدات إنسانية للمنظمة الدولية منذ بدء الصراع في سورية وصلت إلى مخيم الركبان، حيث تقطعت السبل بآلاف النازحين في منطقة صحراوية قريبة من الحدود مع الأردن.
وأضافت الأمم المتحدة أن القافلة التي تضم أكثر من 100 شاحنة نقلت إلى المخيم مواد غذائية وإمدادات تتعلق بالصحة العامة ومساعدات طبية.
ويعيش في مخيم الركبان ما يتراوح بين 40 و50 ألف نازح سوري.
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