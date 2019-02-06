شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: محسن يناقش مع رئيس الوزراء جهود الحكومة في المناطق المحررة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عدن)ناقش نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم (الأربعاء)، مع رئيس مجلس الوزراء في بلاده، معين عبدالملك، الجهود الحكومية المبذولة في تلبية المتطلبات الخدمية والتنموية والأمنية والعسكرية في المناطق المحررة.
وجرى خلال اللقاء، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، بحث المستجدات الميدانية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني بدعم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من أجل استعادة الدولة اليمنية ودحر ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
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