شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف مهاجر يغادرون ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس)تم ترحيل أكثر من 16 ألف مهاجر من ليبيا في عام 2018، عبر برنامج «عودة طوعية» الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة، والموجودة في هذا البلد الغارق في الفوضى، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد منسق البرنامج في المنظمة الدولية للهجرة جمعة بن حسن، أن 16753 مهاجراً تمكنوا من العودة إلى بلدانهم العام الماضي.
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