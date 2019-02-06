شكرا لقرائتكم خبر عن «مكان خاص في الجحيم» لدعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن البريطانيين الذين دعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم خطة لتنفيذ ذلك يستحقون «مكاناً خاصاً في الجحيم»، مما أشعل غضباً بين البريطانيين المناهضين للاتحاد، ووصفه أحدهم بأنه «متنمر متعجرف».
وقال توسك للصحفيين في بروكسل، اليوم (الأربعاء): «كنت أتساءل كيف يبدو ذلك المكان الخاص في الجحيم لهؤلاء الذين روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم حتى مخطط أولي لكيفية تنفيذه بأمان».
جاءت تصريحات توسك، الذي سيستضيف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غداً (الخميس)، بعد محادثات مع رئيس وزراء أيرلندا ليو فاردكار بشأن كيفية إنقاذ اتفاق خروج بريطانيا قبل انفصالها عن التكتل في غضون 50 يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر «مكان خاص في الجحيم» لدعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.