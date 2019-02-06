ترحيل أكثر من 16 الف مهاجر من ليبيا في 2018

اسماء السيد - طرابلس: تم ترحيل اكثر من 16 الف مهاجر من ليبيا في 2018 بفضل برنامج "عودة طوعية" نظمته المنظمة الدولية للهجرة، الموجودة في هذا البلد الافريقي الشمالي الغارق في الفوضى، منذ سقوط العقيد معمر القذافي في 2011.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اكد منسق البرنامج في المنظمة الدولية للهجرة جمعة بن حسن، ان "16753 مهاجرا في وضع غير قانوني تمكنوا من العودة الى بلدانهم العام الماضي".

وهم مهاجرون حاولوا اجتياز البحر المتوسط للوصول الى أوروبا، معرضين حياتهم للخطر، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

واضاف بن حسن ان "أرقام المنظمة الدولية للهجرة تفيد ان هؤلاء المهاجرين ينتمون الى 32 بلدا من افريقيا وآسيا"، موضحا ان هذه الارقام لا تتضمن المهاجرين الذين تعنى بهم المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين.

من جانبها، اوضحت المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ان 4080 لاجئا تمكنوا من مغادرة ليبيا من كانون الثاني/يناير 2018 الى كانون الثاني/يناير 2019، تمهيدا للاستقرار في بلدان أخرى.

وفي بيان مقتضب في بداية الاسبوع، اوضحت المفوضية العليا للاجئين ان 56 الف لاجئ آخر ما زالوا ينتظرون دورهم لمغادرة ليبيا.

ومن ايام العقيد معمر القذافي الذي أطيح وقُتل في 2011، كان الاف المهاجرين يعبرون الحدود الجنوبية لليبيا التي يبلغ طولها خمسة الاف كلم، محاولين عبور المتوسط الى اوروبا.

ومنذ 2011، ساء الوضع واستغل المهربون الفوضى في البلاد لينظموا، في مقابل مبالغ مالية كبيرة، عبور آلاف الأشخاص الاتين من إفريقيا أو آسيا، ومتوجهين إلى إيطاليا التي تبعد 300 كيلومتر من السواحل الليبية.

ويُنقل عدد كبير من المهاجرين، رجالا ونساء أو أطفالا، تم اعتراضهم أو أنقذوا في البحر، الى مراكز احتجاز في ليبيا، وسط ظروف صعبة للغاية، وهم يفضلون العودة إلى بلدانهم.

وأدان عدد كبير من المنظمات الدولية، بما فيها المفوضية العليا للاجئين، سوء معاملة المهاجرين في ليبيا.

