شكرا لقرائتكم خبر عن صفى الدين خربوش الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى يعلن تأييده للتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صفى الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، عن موافقته على التعديل الدستورى من حيث المبدأ، قائلا مع احترامى للجنة الخمسين دستور 2014 تم إعداده فى مرحلة انتقالية الجميع يعلم ظروفها، وفى الحقيقة كان تعديل على دستور 2012 الذى كان مليئا بالثغرات ومازال يضم ثغرات.

وأضاف صفى الدين فى تصريح لـ" الخليج 365" أن هناك بعض المواد بدستور 2014 بها تفاصيل أكثر من اللازم وتمت وفقا لأهواء معينة، وكذلك اشتراط عدم التعديل والذى اعتبره غريب جدا، وبالتالى الدستور يحتاج إلى تعديلات، وكل دول العالم دساتيرها تخضع لتعديلات مثل فرنسا والولايات المتحدة ومبدأ التعديل فى حد ذاته ليس محظور من الناحية العلمية.

واستطرد استاذ العلوم السياسية، أنه فيما يخص التعديلات المقترحة حتى الآن لأنه وفقا لنص مادة التعديل يتقدم رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء البرلمان بالمواد المطلوب تعديلها وخلال شهر يتم إقرار مبدأ التعديل بأغلبية مطلقة وخلال 60 يوما يكون هناك نقاش ثم التصويت عليه وإذا ما تم الموافقة عليه يطرح على المواطنين فى صورة استفتاء شعبى.

وتابع الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، أن المواد المطلوب تعديلها أقل مما كنا نتمنى، وهناك عدد كبير من المواد تحتاج إلى تعديل وأقلها على سبيل المثال المواد الخاصة نسب الانفاق على البحث العلمى والتعليم والصحة حيث لا يمكن أن تنسب إلى الناتج المحلى الإجمالى، لأنه الحكومة ليست مسيطرة على الناتج المحلى الإجمالى وهذا الحديث يقصد به أى حكومة وليس وزارة الدكتور مصطفى مدبولى فقط.

واستطرد القيادى بحزب الشعب الجمهورى أن المواد المقترحة النقطة الخاصة التى تثير جدلا عدم جواز تجديد المدة المتعلقة بمدد رئاسة الجمهورية وهذا النص غريب لأنه يحظر على المواطنين أصحاب الحق، والشعب صاحب السيادة، ومن حق الشعب الذى اعطى لهذا الدستور الشرعية وهم أغلبية المواطنين المصريين وليس لجنة الخمسين التى اعدت تعديلات وطرح هذا التعديل فى استفتاء، و من اعطى هذا الدستور هو الشعب الذى هو صاحب السلطات .