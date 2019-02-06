ترند الموجز| طقس عنيف الخميس..وانخفاض حاد للدولار والريـال..والشرطة تتدخل بعد أزمة صلاح..وحقيقة إلغاء الدوري المصري

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طقس عنيف الخميس.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد، وصلاح يتعرض للعنصرية.. ورد فعل عاجل من إدارة وست هام.. وشرطة لندن تتدخل، وبعد اجتماعه مع الأندية.. اتحاد الكرة يكشف مصير مسابقة الدوري، وانخفاض ملحوظ في أسعار الدولار والريـال السعودي بالبنوك.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

طقس عنيف الخميس.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس، يشهد طقسا معتدلا شمالا حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد، الساعات الماضية، طقسا سيئا، تخلله سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على بعض المدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 12 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 19

بلطيم 08 19

مطروح 08 20

السلوم 10 20

سيوة 10 20

بورسعيد 11 19

دمياط 11 18

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 10 19

السويس 10 20

العريش 12 20

رفح 12 20

رأس سدر 13 20

نخل 09 19

نويبع 17 20

طابا 16 19

كاترين 08 15

الطور 15 22

شرم الشيخ 21 24

الغردقة 20 25

مرسى علم 16 25

الفيوم 09 19

بنى سويف 10 20

المنيا 09 21

أسيوط 10 22

سوهاج 10 23

قنا 09 24

الأقصر 15 24

أسوان 16 25

أبوسمبل 18 26

الوادى الجديد 17 24

شلاتين 20 27

ابو رماد 21 26

راس حدربة 21 25

حلايب 19 26

وكانت الأرصاد، قد حذرت من تقلبات جوية خلال هذا الإسبوع، وصلت ذروتها الأربعاء.

وشددت الأرصاد على أن درجات الحرارة انخفضت الأربعاء، بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة، صاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء، ووصلت لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد.

ونصحت الهيئة خلال تلك الفترة بعدم تخفيف الملابس، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس فهي كالاتي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 18 إلي 17 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيـد من 21 إلى 20 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 29 درجة مئوية.

محافظات جنوب سـيناء من 27 إلى 25 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول هذا، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.

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صلاح يتعرض للعنصرية.. ورد فعل عاجل من إدارة وست هام.. وشرطة لندن تتدخل (فيديو)

تعرض محمد صلاح، نجم ليفربول، للهتافات العنصرية، من أحد مشجعي وست هام يونايتد، خلال المباراة التي جمعتهما، منذ أيام، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وتداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو يرصد قيام أحد مشجعي وست هام بسب الدين الإسلامي، أثناء تنفيذ اللاعب المصري ضربة ركنية لليفربول خلال اللقاء.

المقطع المتداول أصبح حديث وسائل الإعلام البريطانية، والتي أكدت أن إدارة نادي وست هام فتحت تحقيقا في الواقعة، لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بترديد الهتافات ضد صلاح.

من جانبها أصدرت شرطة لندن، بيانا تعليقا على الواقعة، وقالت: "نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير".

وأضافت: "الضباط بصدد مراجعة اللقطات، لم يتم القيام بأي اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة، ونشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لا يتهاون مع الهتافات العنصرية، في ملاعبه، حيث سبق أن حرم أحد مشجعي إيفرتون من دخول الملعب مدى الحياة، بعدما وجه هتافات ضد رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي.

شاهد واقعة صلاح

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بعد اجتماعه مع الأندية.. اتحاد الكرة يكشف مصير مسابقة الدوري

توصلت أندية الدوري الممتاز، خلال اجتماعها مع مجلس اتحاد الكرة، لضرورة استكمال مسابقتي الدوري والكأس، حفاظا على مصالح الأندية والكرة المصرية.

ويأتي ذلك بعد أزمة أثارها نادي بيراميدز، برفضه خوض مباريات الدوري، قبل أن يلعب الأهلي جميع مؤجلاته من الدور الأول، مما أثار أزمة بين الطرفين، الأيام الماضية، حيث تكهن البعض بأن المسابقة على وشك الإلغاء.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي للجبلاية، إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء ومسئولي أندية الدوري الممتاز، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمسابقات المحلية، وعقب الاجتماع أعلن المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للمجلس، أن الاجتماع أسفر عن الآتي :

- أبدت الأندية استعدادها للتعاون فيما يخص إغلاق الملاعب التي ستقام عليها مباريات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وتقديم كل التسهيلات المتاحة لإنجاح البطولة، وطالبت بعض الأندية بالمساعدة في توفير الملاعب البديلة للملاعب التي تقام عليها مبارياتها حاليا وتحمل التكاليف اللازمة، ووعد رئيس الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر.

- تم الاتفاق على تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع المواعيد المناسبة للمباريات المتبقية من جدول الدوري وكأس مصر، خلال الفترة القادمة وعرضها على مجلس الإدارة لضمان الحيادة والعدالة الكاملة بين الأندية، وأبدى مسئولي الأندية التعاون لإنهاء المسابقتين بالشكل اللائق وحفاظا على مصالح الأندية والكرة المصرية.

- عرض المهندس أبوريدة والكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد والكابتن عصام عبد الفتاح عضو المجلس والمشرف على لجنة الحكام، تطبيق تقنية الفار عقب بطولة الأمم الإفريقية، والتغلب على مشكلة الملاعب غير الجاهزة لتفعيل هذه التقنية.

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انخفاض ملحوظ في أسعار الدولار والريـال السعودي بالبنوك

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، الأربعاء، وذلك بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الماضية، وصل لأكثر من 25 قرشا.

ويأتي تراجع الدولار بعد تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

وقال محللون اقتصاديون ومصرفيون للوكالة إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية، الأربعاء وفقا لموقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري يقدم أقل سعر لشراء الدولار بـ ١٧٫٥٤ جم

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٧٫٦٤ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٧٫٦٥ جم

وفي سياق متصل، تباينت أسعار العملات الأخرى خلال تعاملات الأربعاء:

انخفض الريال السعودي في بنك البركة، حيث سجل أقل سعر للشراء بـ ٤٫٦٢ جم، ويقدم البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر للبيع بـ ٤٫٧ جم

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري ١٩٫٩٦٤٤ جم للشراء، مقابل ٢٠٫١٢٢٦ جم للبيع

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري ٢٢٫٧١٤٧ جم للشراء، ٢٢٫٨٩١٧ جم للبيع

أما الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري، سجل سعره، 57.81 جنيه للشراء، 58.23 جنيه للبيع

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