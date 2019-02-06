بومبيو: ترامب قال إن الحقائق ما زالت تتكشف لنا حيال مقتل خاشقجي

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الحقائق ما زالت تتكشف لنا حيال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهي تطال متورطين آخرين".
وأوضح بومبيو "أننا سنواصل محاسبة جميع المسؤولين عن اغتيال جمال خاشقجي وهو التزام عميق يتسق مع مبادئنا".
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