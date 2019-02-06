المنظمة الدولية للهجرة: ترحيل أكثر من 16 الف مهاجر من ليبيا في 2018

أكد منسق البرنامج في ​المنظمة الدولية للهجرة​ جمعة بن حسن، أنه "تم ترحيل اكثر من 16 الف مهاجر من ​ليبيا​ في العام 2018 بفضل برنامج "عودة طوعية" نظمته المنظمة الدولية للهجرة، الموجودة في هذا البلد الافريقي الشمالي الغارق في الفوضى، منذ سقوط العقيد ​معمر القذافي​ في 2011"، مشيرا الى أن "16753 مهاجرا في وضع غير قانوني تمكنوا من العودة الى بلدانهم العام الماضي".

وأوضح أنهم مهاجرون حاولوا اجتياز ​البحر المتوسط​ للوصول الى ​أوروبا​، معرضين حياتهم للخطر، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لافتا الى أن "أرقام المنظمة الدولية للهجرة تفيد ان هؤلاء ​المهاجرين​ ينتمون الى 32 بلدا من ​افريقيا​ وآسيا"، موضحا ان "هذه الارقام لا تتضمن المهاجرين الذين تعنى بهم المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين".