الدفاع الإسرائيلية: واشنطن اشترت منا منظومة "القبة الحديدية"

أكدت وزارة الدفاع ال​إسرائيل​ية أن "​الولايات المتحدة​ اشترت منظومة ​صواريخ​ "القبة الحديدية" للدفاع الجوي من إسرائيل لنشرها في دول أوروبية"، موضحةً أن "منظومة "القبة الحديدية" ستستخدم من قبل ​القوات الأميركية​ المنتشرة في ​أوروبا​ ضد مجموعة واسعة من التهديدات البالستية والجوية".

وأشارت إلى أنه "سيتم اختبار المنظومة في إطار إعداد ردود محتملة على التهديدات من الجو".