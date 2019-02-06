الدفاع الإسرائيلية: واشنطن اشترت منا منظومة "القبة الحديدية"

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "الولايات المتحدة اشترت منظومة صواريخ "القبة الحديدية" للدفاع الجوي من إسرائيل لنشرها في دول أوروبية"، موضحةً أن "منظومة "القبة الحديدية" ستستخدم من قبل القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا ضد مجموعة واسعة من التهديدات البالستية والجوية".
وأشارت إلى أنه "سيتم اختبار المنظومة في إطار إعداد ردود محتملة على التهديدات من الجو".
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