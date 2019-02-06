حكومة إفريقيا الوسطى والمجموعات المسلحة توقع اتفاق سلام في بانغي

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن ​حكومة​ ​إفريقيا​ الوسطى والمجموعات المسلحة التي تسيطر على غالبية مناطق هذا البلد وقعتا اتفاق سلام في بانغي. وأكد رئيس إفريقيا الوسطى فوستان ارشانج تواديرا أن "المفاعيل الاولى لهذا الاتفاق تتجلى في وقف أي اعمال عنف ضد المدنيين"، من دون أن يكشف مضمون الاتفاق.

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