حركة "مجتمع السلم" الجزائرية: ترشيح بوتفليقة للرئاسة ليس في مصلحته

اعتبرت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية أن "ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ليس في مصلحته وإنما لمصلحة المستفيدين من الوضع الراهن"، موضحةً أن "بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه، وأن ترشيحه لعهدة خامسة ليس في مصلحته، ولكنه في مصلحة المنتفعين والمستفيدين من الوضع" في إشارة إلى أحزاب الموالاة ومحيط الرئيس".
ولفتت إلى أن "هؤلاء يتحملون المسؤولية كاملة أمام ما ينجر عن مناوراتهم السياسية من مخاطر تهدد الجزائر"، داعيةً إلى "الالتفاف حول مرشحه عبد الرزاق مقري القادر على مواجهة آفة الفساد بمصداقية عالية وتقويم الانحرافات وتحقيق التوافق الوطني لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجزائر".
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