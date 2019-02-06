أبو زيد بذكرى تفاهم مار مخايل: حصّن الشراكة والوحدة الوطنية

لفت النائب السابق ​أمل أبو زيد​ في ذكرى توقيع تفاهم ​مار مخايل​، قائلاً : "6 شباط، قبل 13 سنة تاريخ أَسّس لتفاهم بين أكبر حزبين على الساحة ال​لبنان​ية قبل أن يرتقي الى تحالف من دون أن يؤسس لثنائية على حساب أحد بل هو انطلق من فكرة رفض العزل لأي طرف داخلي"، مشيراً إلى أن "هذا التفاهم بين فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​ وسماحة الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ حصّن الشراكة والوحدة الوطنية وأعطى للبنان قوة وصموداً في مواجهة عدوين، ​اسرائيل​ والارهاب".

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