فنيانوس اكد وضع خطة متكاملة لقطاع النقل البحري

أكد وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ خلال اجتماع مع وفد من مجلس ادارة ​مرفأ بيروت​ برئاسة حسن قريطم،​ ومشاركة ​نقابة الوكلاء البحريين​، غرفة الملاحة الدولية وجمعية اصحاب ​السفن​ اللبناية، عرض خلاله كافة شؤون ​قطاع النقل البحري​ "وضع خطة متكاملة لإيجاد ​سياسة​ بحرية ترعى شؤون هذا ​القطاع الاقتصادي​ الهام، ليكون على المستوى المطلوب محلياً ودولياً"، مشيراً الى ان "هذه الخطة موجودة الان في الامانة العامة لمجلس الوزارء".

ولفت الى ان "الوزارة تقوم بالتنسيق مع لجنة ​الخصخصة​ والشراكة بإعداد خطة استراتجية شاملة لجميع المرافئ اللبنانية"، داعياً الجميع إلى "المشاركة في مناقشتها لوضع الملاحظات عليها".

واشار الى طعقد لقاء موسع في ادارة مرفأ بيروت قريباً لبحث المواضيع التي ستطرح من قبل المعنيين بالقطاع البحري".

والتقى فنيانوس الوزير والنائب السابق ​عبدالله فرحات​ ورئيس مجلس ادارة نادي اليخوت في المارينا ضبية الشيخ ​وليد الخوري​.

وهنأ فرحات فنيانوس بـ"إعادة تعيينه في المكان المناسب نظراً لإنجازاته في الخدمة العامة"، لافتاً الى انه "تم عرض بعض الاقتراحات في ما يعود لنوادي اليخوت لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الذي يساعد على انعاش الاقتصاد من خلال ​السياحة​ البحرية".

واستقبل الوزير فنيانوس رئيس ​الجامعة اللبنانية​ الاميركية-جبيل ​جوزف جبرا​ يرافقه مستشاره الخاص للشؤون العامة كريستيان اوسي، اللذين هنأاه بإعادة تسميته وزيراً للأشغال العامة وتمنيا له التوفيق في مهامه، وتطرق ​النقاش​ الى الوضع العام في البلاد، وكان توافقاً على عقد اتفاق بين الجامعة والوزارة لتكليف طلاب الاختصاص ببعض الملفات والمشاريع التي تهم الشأن العام من خلال ما تقوم به الوزارة، وسيزور الوزير الجامعة لتوقيع اتفاق تعاون بين الوزارة والجامعة.