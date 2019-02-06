اليونيسيف: ألمانيا تعتزم تقديم 50 مليون يورو لدعم قطاع التعليم بلبنان

أعلنت منظمة "​اليونيسيف​" أن "​الحكومة الألمانية​ تعتزم عبر بنك الائتمان لإعادة التنمية تقديم هبة بقيمة 57 مليون ​دولار​ لدعم قطاع التعليم في ​لبنان​"، موضحةً أن "الهبة ستغطي تكاليف التعليم في ​السنة​ الدراسية الحالية، لأكثر من 120 ألف تلميذ من اللبنانيين وغير اللبنانيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما".

ولفتت إلى أنه "بهذه المساهمة تكون ​ألمانيا​ وفت بالتزامها في مؤتمرات لندن و​بروكسل​ لضمان عدم ترك أي طفل في لبنان دون تعليم".