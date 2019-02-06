اليونيسيف: ألمانيا تعتزم تقديم 50 مليون يورو لدعم قطاع التعليم بلبنان

أعلنت منظمة "اليونيسيف" أن "الحكومة الألمانية تعتزم عبر بنك الائتمان لإعادة التنمية تقديم هبة بقيمة 57 مليون دولار لدعم قطاع التعليم في لبنان"، موضحةً أن "الهبة ستغطي تكاليف التعليم في السنة الدراسية الحالية، لأكثر من 120 ألف تلميذ من اللبنانيين وغير اللبنانيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاما".
ولفتت إلى أنه "بهذه المساهمة تكون ألمانيا وفت بالتزامها في مؤتمرات لندن وبروكسل لضمان عدم ترك أي طفل في لبنان دون تعليم".
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