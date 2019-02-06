الحريري التقى أحمد فتفت ورئيس جمعية الفتوة الإسلامية ويستقبل غدا رئيس الحكومة الإيطالية

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​" الوزير والنائب السابق ​أحمد فتفت​، وعرض معه الأوضاع العامة.

ثم استقبل الحريري رئيس جمعية "الفتوة الإسلامية" الشيخ زياد الصاحب، الذي أكد "أننا هنأنا الحريري بتشكيل ​الحكومة​ ​الجديدة​، ووضعناه في أجواء النشاطات والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية، وكانت جولة أفق في ما يستجد من الأمور الوطنية والإسلامية".

ويستقبل الحريري، عند التاسعة من صباح غد في ​السراي الحكومي​، رئيس الحكومة الإيطالية ​جوزيبي كونتي​، ويجري معه محادثات تتناول الأوضاع في ​لبنان​ والمنطقة، ثم يعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا.