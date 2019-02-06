الشيخ حسن: الدولة تحتاج لنموذج المعهد الوطني للإدارة لتعزيز مؤسساتها

التقى شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في دار الطائفة في بيروت، مدير عام المعهد الوطني للإدارة الدكتور جمال الزعيم المنجد، وقد ثمّن حسن خلال اللقاء "الجهود التي يبذلها المعهد الوطني للإدارة في مجال إعداد وتأهيل وتدريب الكادر البشري في ​القطاع العام​ بأفضل المستويات؛ وهذا بالتحديد ما تحتاجه كل إدارات وقطاعات الدولة بما يسهم في تعزيز مؤسساتها".

من جهته أشار المنجد اثر اللقاء، الى ان تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس المذهبي للتنسيق مع إدارة المعهد من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة للعاملين في المجلس".