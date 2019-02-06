التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، مدير عام المعهد الوطني للإدارة الدكتور جمال الزعيم المنجد، وقد ثمّن حسن خلال اللقاء "الجهود التي يبذلها المعهد الوطني للإدارة في مجال إعداد وتأهيل وتدريب الكادر البشري في القطاع العام بأفضل المستويات؛ وهذا بالتحديد ما تحتاجه كل إدارات وقطاعات الدولة بما يسهم في تعزيز مؤسساتها".
من جهته أشار المنجد اثر اللقاء، الى ان تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس المذهبي للتنسيق مع إدارة المعهد من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة للعاملين في المجلس".
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ حسن: الدولة تحتاج لنموذج المعهد الوطني للإدارة لتعزيز مؤسساتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.