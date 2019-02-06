النشرة: توقيف فلسطيني مطلوب خارج المية ومية بموجب مذكرات بحث وتحري

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان "قوة من ​مخابرات الجيش​ في صيدا أوقفت الفلسطيني أحمد.ح خارج ​مخيم المية ومية​ وهو مطلوب بموجب مذكرات بحث وتحري".

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