سقوط شجرة على سيارة في خربة داود جراء الرياح والاضرار مادية

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "الرياح الشرقية القوية التي تضرب محافظة عكار أدت إلى إقتلاع شجرة وسقوطها على ​سيارة​ ب. أم عائدة إلى مواطن من آل عثمان من بلدة ​خربة داود​ - عكار، واقتصرت الاضرار على المادياتط.

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