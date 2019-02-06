عازار اطلع على جهود مصلحة الليطاني لرفع التلوث عن النهر

استقبل المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية النائب ابراهيم عازار الذي اطلع، على جهود المصلحة الرامية الى رفع التلوث عن نهر الليطاني، والعقبات الادارية والقانونية التي تواجه الملف خاصة لجهة التعديلات التشريعية الواجب اقرارها لتعزيز صلاحيات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مجال الحوكمة وتفعيل ادارة الحوض.
واكد عازار "دعمه لجهود المصلحة ووجوب مواكبتها تنفيذيا وتشريعيا لتمكينها من ردع الملوث وتطبيق خارطة الطريق المنصوص عنها في القوانين 64 و 63 للعام 2016".
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