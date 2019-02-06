اللواء عثمان عرض للأوضاع العامة في البلاد مع حبشي

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، عضو كتلة "القوات" النائب ​أنطوان حبشي​، في زيارة جرى في خلالهاعرض للأوضاع العامة في البلاد.

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