شهيب: أبواب المدارس الرسمية مفتوحة للجميع وظروف عودة النازحين الآمنة غير متوفرة

رحّب وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ بالإعلان عن هبة ألمانية قيمتها نحو خمسين مليون يورو عبر ​اليونيسيف​، وذلك لدعم برنامج RACE المخصص لتوفير التعليم للجميع على الأراضي اللبنانية. وقد أعلن سفير ألمانيا في لبنان جورج بيرغيلين عن الهبة، خلال جولة ميدانية على مدرسة الأوروغواي الرسمية في منطقة جسر الواطي، بمشاركة ممثلة اليونيسيف في لبنان تانيا تشابويزا ورئيس قسم "الاستقرار وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط" في بنك الائتمان لإعادة التنمية (KFW) غونار فالتزهولز والمدير العام للتربية فادي يرق ورئيس منطقة بيروت التربوية محمد الحمصي ومستشار وزير التربية أنور ضو وجمع من التربويين.

شهيب اكّد من جهته ان "التربية كما نفهمها هي حق مكرس في الدساتير والقوانين وفي شرعة حقوق الإنسان، وهي أيضا رسالة وبحث مستمر لتحقيق الجودة. و​وزارة التربية​ عالم حافل بالجهد والعطاء والتضحيات، وهي في الأساس عمل فريق على كل المستويات، وتضافر وتناغم للجهود بين الادارات والمؤسسات في الداخل والخارج، والهدف واحد وهو العناية بالمتعلم طفلا كان أم فتى أو شابا، لبنانيا كان أم مقيما أو نازحا". مؤكدا أن لبنان لم يقفل باب ​المدارس الرسمية​ في وجه أي طالب علم من أي جنسية كان، وخصوصا الإخوة النازحين هربا من الحرب والإضطهاد والموت، رغم تراجع التمويل الدولي، وعلى الرغم من شبه إنعدام موارده الوطنية، مما يجعل لبنان واللبنانيين يتحملون أعباء مالية ومادية لا يمكن لأي بلد أن يتحملها".