النشرة: الأمن العام أقفل بالشمع الأحمر محلا لصاحبه السوري

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أنه في سياق اجراءات ​الامن العام​ للحد من ظاهرة تفشي عمالة ​النازحين السوريين​، اقفلت دورية من مركز امن عام رياق بالشمع الاحمر محل تركيب وخياطة برادي لصاحبه السوري ت.ت. وذلك بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في ​البقاع​ القاضي منيف بركات وذلك لعدم امتثاله لقرار الاقفال الصادر عن الامن العام.

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