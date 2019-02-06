بدرجات الحرارة والرياح.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتضمن توقعاتها بشأن درجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة.

وتشهد أغلب أنحار الجمهورية، منذ أمس الثلاثاء، موجة أمطار وتقلبات جوية جديدة، عقب الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد بداية الأسبوع الجاري على مختلف الأنحاء.

وفيما يلي توقعات الهيئة لطقس الأيام المقبلة:

طقس الخميس

توقعت الهيئة أن يسود غدًا طقس معتدلًا شمالًا حتى شمال الصعيد، دافيء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الأمطار تكون رعدية أحيانًا وتصل حد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وأن الرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 18 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 12

الوجه البحري والقاهرة 19 12

جنوب سيناء والغردقة 24 17

شمال الصعيد 20 9

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 18

طقس الجمعة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة تكاثُر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، لافتة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط على سيناء والبحر الأحمر، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 17 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 11

الوجه البحري والقاهرة 20 11

جنوب سيناء والغردقة 23 15

شمال الصعيد 20 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 16

طقس السبت

ذكر بيان الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب الصعيد نهارًا.

وأضافت الهيئة أنه يكون شديد البرودة ليلًا، إضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على الشواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على سيناء والبحر الأحمر، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 17 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 17 11

الوجه البحري والقاهرة 18 11

جنوب سيناء والغردقة 21 13

شمال الصعيد 19 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 12