الشروط ورابط التقدم للوظائف.. "تعليم الأقصر" تعلن حاجتها لـ1418 مدرس

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر عن حاجة المديرية لـ 1340 معلم بالتعليم العام، بينما يحتاج قطاع التعليم الفني إلى 178 معلماً.

وأوضح "عمران" أن التخصصات المطلوبة هي "اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الانجليزية – الفلسفة – الدراسات الاجتماعية – رياض الاطفال – التربية الفنية – الحاسب الألى – التربية الزراعية – التربية الموسيقية".

ولفت إلى، أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة جميع المستندات بالمديرية وفحصها لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد على، أنه لن يتم تلقى أي طلبات بديوان المديرية او الإدارات خلال الأسبوع القادم وأن التقديم سيكون من خلال الرابط الذي تعلنه وزارة التربية والتعليم.

شروط التقدم للوظائف..

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها.

- أن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد"

- ألا يكون المتقدم على صلة قرابة بأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديرية والإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبًا أو مصاهرة.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

- أن يكون المتقدم من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ التعيين.

وأوضح البيان أن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم هي، "أصل المؤهل الدراسي وصورة منه، المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها "ماجستير/ دكتوراه"، شهادة ميلاد مميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى 12/ 2019، قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة، صحيفة حالة جنائية حديثة".

كما يجب أن تتضمن الأوراق صورتين شخصيتين، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي، والموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، ما يثبت إقامة المتقدم في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها لمدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ الإعلان".

وأشارت المديرية إلى أنه يتم التقدم للإعلان إلكترونيا عن طريق الرابط

http:|\\tempcontract.emis.gov.eg

بينما يجري تسليم المستندات الورقية المشار إليها وصورة استمارة التقدم الالكترونية للإدارة التعليمية المراد التقديم لها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيانها أنه سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط الكترونيًا.