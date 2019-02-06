فوتورو كوين كشفت عن شراكتها مع فريق آستون مارتن ريد بول ريسينغ في...

ميلتون كينز، إنجلترا-الأربعاء 6 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): وقعت "فوتورو كوين" ("إف تي أو")، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال العملات المشفرة، صفقة لمدة عامين لإبرام شراكة مع فريق "أستون مارتن ريد بول ريسينغ" لسباقات "الفورمولا وان".

وتمثل هذه الشراكة المرة الأولى التي ترعى فيها شركة متخصصة في العملات المشفرة فريقاً في قمة سباقات السيارات العالمية، "الفورمولا وان"، في إطار اتخاذها خطوة أخرى جذابة في مسيرة تطوير هذا القطاع.

وفي هذا السياق، ستظهر علامة "فوتورو كوين" التجارية على سيارات "آر بي 15" الخاصة بالسائقين ماكس فيرستابن وبيار جاسلي في فريق "أستون مارتن ريد بول ريسينغ" لسباقات "الفورمولا وان". سيظهر شعار الشركة أيضاً على ألبسة السائقين وسيارات نقل الفريق.

تأسست "فوتورو كوين" عام 2017 من قبل رومان زيميان وستيفان مورجنستيرن. وهي عبارة عن شركة لامركزية للعملات المشفرة قائمة على الرموز المفتوحة المصدر. وباعتبارها تقدم 100 مليون عملة مشفرة ("إف تي أو") بالحد الأقصى، من المتوقع أن يستغرق الأمر حوالي 10 أعوام لتعدين المبلغ الكامل للعملة.

ويكمن الدافع وراء إبرام هذه الصفقة في عشق المؤسس رومان زيميان لرياضة سباق السيارات. ومن شأنها تغطية سباقات "الفورمولا وان" لموسمي 2019 و2020. وقال رومان في هذا الصدد: "إن مجالات العملات المشفرة و’الفورمولا وان‘ متشابهة للغاية، فضلاً عن القيمة التي توفرها من ناحية السرعة والتكنولوجيا وسباقها مع الزمن".

وأضاف: "إنني من أشد المعجبين بسباق السيارات ولطالما أثارت سباقات ’الفورمولا وان‘ اهتمامي. وتمثل الرعاية التي نقدمها فصلاً جديداً مثيراً بالنسبة لشركتنا، وستشكل منصة عالمية تمكننا من نشر الوعي حول ’فوتورو كوين‘".

ومن جهته، قال كريستيان هورنر، رئيس فريق "أستون مارتن ريد بول ريسينغ": "خلال الأعوام الأخيرة، شكّل بروز تكنولوجيا التعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘ والعملات المشفرة أمراً مذهلاً بالفعل. ويسرنا أن نكون أول فريق لـ’الفورمولا وان‘ يركب هذه الموجة، وذلك من خلال شراكتنا مع شركة ’فوتورو كوين‘". وأضاف: "تكمن العملات الرقمية الآمنة في طليعة التطور التكنولوجي، ونحن متحمسون للغاية لأن نكون جزءاً من هذه الثورة".

وقالت بولينا ووزنياك، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة "فوتورو كوين": “نحن فخورون جداً بأن ’فوتورو كوين‘ ستكون أول شركة للعملات المشفرة في العالم تظهر علامتها التجارية على سيارة ’الفورمولا وان‘. وبالإضافة إلى ذلك، نتطلع قدماً إلى العمل إلى جانب ’أستون مارتن ريد بول ريسينغ‘، وهي علامة تجارية مرموقة تحظى بتقدير في جميع أنحاء العالم".

هذا وفاز فريق "أستون مارتن ريد بول ريسينغ" ببطولات العالم لـ "الفورمولا وان" عن أفضل مصمم للسيارات وأفضل سائق على مدى أربعة أعوام متتالية بين عامي 2010 و2013. ويبلغ مجموع جوائزه الكبرى 59 جائزة منها ست جوائز لأفضل مصمم سيارات في تاريخ سباقات "الفورمولا وان".

ينطلق موسم "الفورمولا وان" المكون من 21 جولة في 2019 مع سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في الفترة ما بين 14 و17 مارس.

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