سمير جعجع يشيد بالإمارات وبنتائج مؤتمر "الأخوة الإنسانية"

وجه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع تحية إعزاز وتقدير إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على استضافتها المؤتمر العالمي لـ"الأخوة الإنسانية"، الذي ضم قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر و700 شخصية من القيادات الفكرية وممثلي الأديان من مختلف أنحاء العالم. وقال سمير جعجع في بيان "تحية من القلب للقيادة الإماراتية على الحدث التاريخي الذي شهدناه في دولة الإمارات في الأيام الثلاثة الماضية، إن كل شعوب المنطقة مسلمين ومسيحيين مدينون بالشكر العميق للقيادة وللشعب الإماراتي على استضافتهم هذا الحدث العظيم ".

وأشار إلى أن المسلمين مدينون للإمارات بالشكر لأنها أظهرت الوجه الحقيقي للإسلام كما أن المسيحيين مدينون لها بالشكر حيث أكدت المؤكد وهو أن المسيحيين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من حاضر هذه المنطقة وتاريخها ومستقبلها. ووجه سمير جعجع الشكر إلى قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اللذين افتتحا فصلاً جديداً من تاريخ ليس أبناء المنطقة فحسب، بل من تاريخ البشرية جمعاء.