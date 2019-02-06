رئيس وزراء إيطاليا: نعمل مع اليونسكو والبنك الدولي لإنجاز مشاريع في العراق

قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبيه كونتي، اليوم إن بلاده تعمل "على تأمين الدعم لمرحلة الاستقرار واعادة الاعمار في العراق" وأضاف كونتي الذي يزور بغداد حالياً أمام العراق تحديات مهمة وهي الاستقرار والرفاهية" لكننا واثقون بقدرة الحكومة الإيطالية على تحقيق ذلك".

وأشار خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى أن حكومته تعمل "من أجل دعم العراق في المجالات الاقتصادية والثقافية"، لافتاً إلى أنها "تعمل مع اليونسكو والبنك الدولي لإنجاز العديد من المشاريع في العراق".