المجلس الأوروبي ينتقد مؤيدي خروج بريطانيا دون اتفاق

وكالات:

انتقد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

ووجه توسك - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء آيرلند ليو فرادكار اليوم الأربعاء - انتقادًا شديد اللهجة لـ "هؤلاء الذين دعموا

(بريكست) دون حتى التوصل إلى رسم تخطيطي لآلية تنفيذه بأمان".



فيما أثارت تصريحات توسك - حسبما ذكرت شبكة (بي بي سي) البريطانية - غضب المشرعين الذين يدعمون (بريكست)، موجهين له

اتهامًا بـ "الغطرسة".



تجدر الإشارة إلى أن مجلس العموم البريطاني قد صوت لصالح قرار يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما وافق على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود الفاصلة بين أيرلندا الشمالية (الإقليم البريطاني) وجمهورية أيرلندا (إحدى دول الاتحاد الأوروبي) بعد خروج بريطانيا من التكتل.