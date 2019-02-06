الناتو: يتعين على ألمانيا مواصلة زيادة الإنفاق في مجال الدفاع

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إنه يتعين على ألمانيا مواصلة زيادة الإنفاق في مجال الدفاع.
وقال ستولتنبرج - في تصريحات نقلتها شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء - إن ألمانيا قد بدأت في زيادة نفقاتها فيما يتعلق بمجال الدفاع، لكن يتعين عليها المواصلة علىهذا النحو.
وأضاف ستولتنبرج "أدرك أن الأمر ليس سهلًا وأن الدول تفضل الاستثمار في مجالات الصحة، أوالتعليم، أو البنية التحتية، لكن يتعين علينا توجيه المزيد من الاستثمار فيما يتعلق بأمننا في حال أصبح العالم أقل أمانًا".
ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن تصريحات ستولتنبرج تأتي بعد أن أظهرت وثيقة حكومية ألمانية يوم الإثنين الماضي أنه من المحتمل أن ترتفع الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع خلال السنوات المقبلة.
من ناحية أخرى، صرح مصدر أمني ألماني - لم تشر الشبكة إلى هويته - بأن الحكومة الألمانية قد أكدت لـ(ناتو) أنها ستلتزم بهدفها المتعلق برفع نفقاتها الدفاعية بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.
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