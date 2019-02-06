العاهل الأردنى يلتقى برئيس أساقفة كانتربري البريطانية

استعرض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مع رئيس أساقفة كانتربري البريطانية جاستن ويلبي، جهود بلاده في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على هوية المدينة المقدسة بوصفها رمزًا للسلام.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبينبحثا أيضًا جهود الأردن في تعزيز الحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان، حيث أشاد رئيس أساقفة كانتربري بمساعي العاهل الأردني من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والتسامح
من جهته، أكد العاهل الأردني أن المسيحيين يشكلون جزءًا مهمًا وأصيلًا في المنطقة وحضارتها، وأن بلاده تمثل نموذجًا للتآخي بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة والعالم.
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