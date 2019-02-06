الإمارات وإريتريا تجريان مباحثات بشأن التعاون الثنائي

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، علاقاتالصداقة والتعاون المشترك، وعددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا -
كما تناولا تطورات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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