سفير فنزويلا لدى روسيا: بلادنا ليست في حاجة لوساطة أمريكا لحل مشاكلها الداخلية

أحداث فنزويلا

وكالات:

اكد السفير الفنزويلي لدى روسيا كارلوس رافايل فاريا تورتوسا، اليوم الأربعاء، على أن بلاده ليست في حاجة إلى وساطة الولايات المتحدة أو كندا لحل مشاكلها الداخلية.

وقال السفير الفنزويلي - في تصريحات نقلتها

وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نحن نحترم ونقدر أن معظم الدول تدعم فكرة أننا نستطيع حل المشاكل داخل بلادنا، نحن لا نحتاج إلى الولايات المتحدةأو كندا أو دول أخرى لحل مشاكلنا"، لافتًا إلى أن خطر غزو فنزويلا مازال قائما لكن "القوات المسلحة تدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وتحمي الدستور".



وتابع "نحن تحت التهديد الحقيقي لغزو عسكري، هذا أمر خطير للغاية.. القيادة العسكرية تعلن أنها تحمي حكومتنا والرئيس".