كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يعرقلون اجتماعات عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح فضايل أن "الحوثيين يضعون عراقيل في طريق المفاوضات بعد أن اقترحوا تجزئة ملف الأسرى والإفراج عن 200 أسير".
ومن المقرر أن تنتهي غداً الخميس اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وتشمل الاجتماعات مراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق من الشهر الماضي.
وأوضح فضايل أن وفد الشرعية قدم قائمة باسماء 9 آلاف أسير منهم 2600 أحياء على التأكيد، مشيراً إلى أن الحوثيين قدموا قائمة تضم 7 آلاف أسير اعترفوا بـ1300 أحياء فقط.
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