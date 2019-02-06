كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تعلن ضبط أسلحة أمريكية قبل تسليمها لجماعات ضد "مادورو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استولت حكومة كاراكاس على سلسلة من الأسلحة الحربية القادمة من الولايات المتحدة، والتي يُفترض أنها كانت تهدف إلى تجهيز الجماعات الإرهابية فى خضم محاولة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو، وفقاً لشبكة "هسبان تى فى" اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في فنزويلا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، الثلاثاء، إنه فى يوم الأحد الماضي تم الاستيلاء على الأسلحة العسكرية القادمة من ميامي "الولايات المتحدة الأمريكية" في مطار أرتورو ميتشيلينا الدولية، وتقع في مدينة فالنسيا الفنزويلية في ولاية كارابوبو.

وأوضح نائب وزير الوقاية والسلامة العامة، أنه بالإضافة إلى ذخيرة من العيار الثقيل، كان بين المضبوطات 19 بنادق و 118 حاملات بندقية، و90 شبكة راديو و 6 هواتف النقالة.

وأضاف المصدرأن الادعاء تلقى تعليمات بالاستمرار في التحقيقات والعثور على المسؤولين عن تمويل الجماعات الإرهابية التي تسعى لتقويض سلام شعب فنزويلا.

ووفقاً للتقرير، تم العثور على أسلحة في ساحة التخزين إلى المطار، والتى دخلت البلاد يوم الأحد 3 فبراير على متن طائرة إيرباص.

وعززت السلطات الفنزويلية العمل الأمني ​​في الموانئ والمطارات والمناطق الجمركية ومناطق أخرى من البلاد "لضمان استقلالها وسيادتها وحريتها.

ومنذ إعلان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سارعت الولايات المتحدة وحلفائها بأوروبا وأمريكا اللاتينية بالاعتراف بإعلانه رئيساً، وسط معارضة كوبا وروسيا والصين وتركيا وإيران وكوريا الشمالية.