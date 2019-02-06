كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: القبض على رئيس مؤسسة الاستثمار بتهم فساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر النائب العام الليبي، قرارا بالقبض على المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين لسجن الإصلاح و التأهيل طرابلس. وأكدت مصادر ليبية، أن مكتب النائب العام وجه تهم إلى المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين فساد مالي و اختلاسات.

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