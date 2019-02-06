كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": هناك مخطط تركي لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري ، أن هناك محاولات تركية مستمرة لدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا ومحاربة الجيش.
وأضاف المسماري، خلال تصريحات تليفزيونية له، أنه تم ضبط 80 سيارة عسكرية مجهزة بأجهزة لكشف المفرقعات قادمة من تركيا للميليشيات المسلحة في ليبيا.
وأوضح المسماري،"نحن لا نريد أن تكون هناك دولة متطرفة في جنوب ليبيا ، وهناك مخطط لتقسيم الجنوب وإنشاء دولة متطرفة فيه".
وأشار المسماري، إلى أن هناك مخطط لتقسيم الجنوب وإنشاء دولة متطرفة فيه
كانت هذه تفاصيل خبر "المسماري": هناك مخطط تركي لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.