استشهاد أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية

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استشهد أسير فلسطيني من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بعد معاناة طويلة بسبب الإهمال الطبي الذي تمارسه إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما جاء في بيان لمكتب "إعلام الأسرى" الفلسطنينيين.

وقال المكتب، إن "الأسير فارس بارود (51 عاماً)، من سكان قطاع غزة، استشهد داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي".