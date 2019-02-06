مجلس الصحافة في حي الأميرات

وفرت وزارة الاتصال للمجلس الوطني للصحافة مقرا في حي الأميرات في السويسي بالرباط، عبارة عن فيلا قريبة من بيت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وعلمت «اليوم24» أن الوزارة خصصت للمجلس بعض الموظفين والمكاتب، في انتظار توفير ميزانية تسيير خاصة به.

وتولى المجلس الذي يرأسه يونس مجاهد، أول مرة منذ تنصيبه، إعداد بطائق الصحافيين بعد دراسة الملفات، ويعكف أخيرا على إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة، وإعداد نظامه الداخلي.

يذكر أن التأخر الواقع في تسليم بطائق الصحافة الخاصة بموسم 2019 راجع إلى أن وزارة الاتصال أحالت قرار إسناد مسؤولية البطائق المهنية إلى المجلس الوطني للصحافة، على الأمانة العامة للحكومة، حيث ينتظر صدوره في الجريدة الرسمية.