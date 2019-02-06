النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية لقائمة الليكود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنهى حزب الليكود، مساء اليوم الأربعاء، عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لتشكيل قائمة الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة.

وبحسب النتيجة، فإن يولي إدلشتاين احتل المكان الأول، وتمكن غدعون ساعار من الحفاظ على موقع ضمن المقاعد الخمسة الأولى رغم حملة رئيس الحزب والحكومة، بنيامين نتيناهو، ضده.

كما تبين أن الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، الوزير يوآف غالانت تمكنا من احتلال مكانين لهما ضمن المقاعد العشرة الأولى.

وتبين أن عددا من أعضاء الكنيست الحاليين أضحوا خارج المواقع المضمونة، ومن بينهم أيوب قرا وأوري حزان وعنات باركو.

في يلي القائمة النهائية: