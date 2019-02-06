شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: لا تدفع المخالفات المرورية بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مع بداية عام التسامح، الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عاماً لترسيخ الإمارات عاصمةً عالميةً للتسامح، مبادرة تحت مسمى (تسوية المخالفات المرورية) تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكابهم لمخالفات مرورية طوال العام. أعلن ذلك اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في إدارة الاعلام الأمني .



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