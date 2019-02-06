السفارة الاميركية تكشف عن إزالة مواقع تواصل أُنشأت من إيران

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في العراق، الاربعاء، عن ازالة المئات من مواقع التواصل الاجتماعي التي تم انشاؤها من ايران.
وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365 نسخة منه، إن "شركات الأمن الإلكتروني الأميركية وشبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة قامت بإزالة المئات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشأت من إيران".
وأضافت السفارة، "الحسابات ارتبطت بمنصة دعائية تدعمها إيران وتسمى الاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي، وتم إنشاؤها لنشر الأخبار الكاذبة إلى أكثر من نصف مليون شخص شهريًا بأكثر من اثنتي عشرة لغة".
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