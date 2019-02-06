الجيش الليبي يسيطر على حقل الشرارة النفطي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، السيطرة على حقل الشرارة النفطي جنوب غربي البلاد.



وأكد الجيش، في بيان، فرض كامل سيطرته على الحقل، واستعادته من قبضة رجال القبائل ومحتجون مسلحون وحراس حكوميون.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في الشرارة، أكبر حقولها النفطية، بعد أن سيطر محتجون للمطالبة بمدفوعات أجور وأموال من أجل التنمية.

وقالت مؤسسة النفط إن الحقل تعرض لـثلاث وقائع خرق أمني ونهب خلال أسبوعين وجددت دعوتها لتطبيق إجراءات أمنية عاجلة للسماح بإعادة فتح الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا.

وحذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من أن الهجمات "جزء من محاولة منهجية لتدمير عمليات حقل الشرارة"، داعيا كافة الليبيين إلى الوقوف في وجه الأعمال الإجرامية التي تكبد الاقتصاد الليبي خسائر فادحة على المدى الطويل، وطالب بإصلاحات أمنية فورية.





واتهم صنع الله المجموعات المسلحة بتعمد توظيف المطالب الشرعية للمجتمعات المحلية بالجنوب الليبي، وأنها تسمح بنهب الحقل واستغلالها، عوضا عن حمايتها لخدمة مصالح الشعب الليبي.

كان إنتاج النفط من ليبيا عضو أوبك قد بلغ من قبل 1.3 مليون برميل يوميا.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.ام.في النمساوية وإكينور النرويجية التي كانت تعرف في السابق باسم شتات أويل.