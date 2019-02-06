الفشل يخيم على القمة.. كيم يجهز لمقابلة ترامب

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يدخل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون القمة الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يحمل أهدافا محددة تشمل حماية المنشآت النووية وبرامج الصواريخ الباليستية

ينتظر العالم أن تمثل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بشائر الخير لإحلال السلام في منطقة شرق آسيا، والذي بدا على مدى السنوات القليلة الماضية أنه مشروط بنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية. القمة المنتظرة لن تشهد التركيز على أمور سياسية مختلفة بين البلدين، ما لم يتم التطرق بصفة رئيسية إلى الأزمات الكبرى، والتي تتمثل في مدى رغبة كوريا الشمالية في التعاون بشأن نزع السلاح النووي، وهو الأمر الذي يأتي على رأس مطالب الرئيس الأمريكي في اجتماعه مع كيم جونج أون.

وقال مراقبون تابعون للأمم المتحدة قبل اجتماع بين مسئولين أمريكيين وكوريين شماليين للإعداد للقمة الثانية لنزع السلاح النووي، إن بيونج يانج تعمل على ضمان عدم تدمير قدراتها الصاروخية والباليستية بواسطة الضربات العسكرية. «الوجوه المتعددة».. سياسة كوريا الجنوبية في التعامل مع جارتها الشمالية وذكرت

وقال مراقبون تابعون للأمم المتحدة قبل اجتماع بين مسئولين أمريكيين وكوريين شماليين للإعداد للقمة الثانية لنزع السلاح النووي، إن بيونج يانج تعمل على ضمان عدم تدمير قدراتها الصاروخية والباليستية بواسطة الضربات العسكرية. «الوجوه المتعددة».. سياسة كوريا الجنوبية في التعامل مع جارتها الشمالية وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن مبعوث واشنطن الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون، سيجتمع مع نظيره الكورى الشمالي غدًا الأربعاء فى بيونج يانج، استعدادًا لعقد قمة في وقت لاحق من هذا الشهر بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي.

وقال بيجون إنه يأمل أن يرسم الاجتماع مع نظيره الكوري الشمالي الجديد كيم هيوك تشول "مجموعة من النتائج الملموسة" للقمة بين ترامب وكيم جونج أون.

وأضاف بيجون، الذي أجرى محادثات مع مسؤولين كوريين جنوبيين في سيول يومي الأحد والاثنين، إنه سيهدف إلى "خارطة طريق للمفاوضات والإعلانات الجارية، وفهم موحد للنتائج المرجوة من جهودنا المشتركة". ومن جانبهم، قال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم والولايات المتحدة يمكن أن يبحثوا عن حل وسط يُعجل بالتخلص من الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وهو تفكيك مجمع "يونج بيون" النووي الرئيسي. وحسب ما جاء في رويترز، فإن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة قالوا في تقرير سري قُدم إلى لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضوا، أنهم "وجدوا دليلًا على وجود اتجاه ثابت من جانب كوريا الشمالية لحماية المنشآت النووية". انقسام في إدارة ترامب حول تعامله مع ملف كوريا الشمالية وأشاروا إلى أن كوريا الشمالية تعمد إلى تشتيت مواقع تجميعها وتخزينها واختبارها، وذلك باستخدام أسماء مختصرة للعديد من المواقع التي تعد جزءا رئيسيا من برنامجها النووي.

وأسفرت القمة الأولى بين ترامب وكيم جونج أون خلال يونيو من العام الماضي في سنغافورة، عن التزام غير مُحدد زمنيًا من قبل كيم جونج أون بالعمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتمركز القوات الأمريكية منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي. وأشاد ترامب يوم الخميس الماضي بما وصفه بـ"التقدم الهائل" في تعاملاته مع كوريا الشمالية، لكن وجهة النظر في الولايات المتحدة هي أنه لم يتخذ بعد خطوات ملموسة للتخلي عن برنامجه للأسلحة النووية.

واشتكت كوريا الشمالية من أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا يذكر لكسر الجمود في العلاقات بين البلدين، وهو الأمر الذي لا يمكن مع البدء في إنهاء التجارب النووية والصاروخية وتفكيك بعض المنشآت النووية، كما حثت مرارً على رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، ووضع نهاية رسمية للحرب، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات أمنية قاطعة. كوريا الجنوبية تخرق عقوبات مجلس الأمن ضد بيونج يانج القمة التي من المتوقع أن تستضيفها فيتنام قد تكون حلبة لفرض عضلات الزعيمين على الآخر، وذلك من خلال حثه على اتخاذ إجراءات رسمية فعلية لتحقيق مطالبه، سواء بنزع السلاح النووي وهو مطلب ترامب الرئيسي، أو حتى إنهاء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وهي أمنيات كيم جونج أون الرئيسية.

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