شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: سنكافح «داعش» رغم الانسحاب من سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، رغم انسحابها المزمع من سورية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، رغم انسحابها المزمع من سورية. وقال بومبيو أمام نظرائه من دول التحالف المجتمعين في واشنطن: إن «طبيعة المعركة تتغير» مع الهزائم التي تلحق بالتنظيم ميدانياً، مشدداً على أن الانسحاب لا يعني «نهاية المعركة الأمريكية» ضد الإرهاب.



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