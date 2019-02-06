شكرا لقرائتكم خبر عن قوة عراقية مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) أعلن اليوم (الأربعاء)، عن قيام قوة عراقية مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية في المنطقة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى. أعلن اليوم (الأربعاء)، عن قيام قوة عراقية مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية في المنطقة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى. وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن «قوات مشتركة وبإسناد من طيران الجيش العراقي، باشرت اليوم بتنفيذ عملية أمنية في منطقة»كنعوص«على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى، بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية وتدمير أوكارها».



كانت هذه تفاصيل خبر قوة عراقية مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.