شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعتزم شراء بعض منظومات أسلحة القبة الحديدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم (الأربعاء)، إنه يعتزم شراء عدد محدود من منظومات أسلحة القبة الحديدية، بينما يقيم خيارات أخرى بشأن احتياجات على مدى زمني أطول.

وقال الجيش في بيان: «القبة الحديدية سيجري تقييمها وتجربتها كمنظومة متاحة حاليا لحماية الجنود الأمريكيين المنتشرين في مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات غير المباشرة بإطلاق النار والتهديدات الجوية».